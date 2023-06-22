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Giriş Tarihi: 22.6.2023 18:01 Son Güncelleme: 22.6.2023 20:11

DEAŞ yöneticisi Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda El Kaide Irak Yapılanması ve DEAŞ yöneticisi F.E. yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
DEAŞ yöneticisi Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir örgüt yöneticisi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "22.06.2023 tarihinde Nizip İlçemizde düzenlenen operasyonda; geçmiş dönemde El Kaide Irak yapılanması ve DEAŞ terör örgütü yönetim kademelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen F.E. isimli şüpheli yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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DEAŞ yöneticisi Gaziantep'te yakalandı
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