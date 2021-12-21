DEAŞ’a darbe: 13 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeleye Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada önemli bilgilere ulaştı. Buna göre; Suriye'de terör örgütü saflarında yer alıp, bölgedeki çatışmalarda aktif bir rol üstlenen, ancak örgütün dağılma sürecine girmesiyle birlikte; kendilerine 'mülteci' izlenimi verip, Türkiye'ye giriş yapan 13 kişi tespit edildi.

ÖRGÜTÜN 'UYUYAN HÜCRE'Sİ

Sınırı yasadışı yollarla geçip, örgütün Türkiye'deki uzantılarının da yardımıyla Adana'ya gelerek, burada 'uyuyan hücre' tipi bir yapılanma içerisinde olabileceği değerlendiren zanlıların yakalanması için düğmeye basıldı. Özel harekatın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; daha önce belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi. Kilitli kapılar 'demir makası' ile kırılıp açılırken, girilen evler de didik didik arandı. Kıskıvrak yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki sorgusu da sürüyor.