DEAŞ’a devlet yumruğu

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 210 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, örgüt adına faaliyette bulundukları, propaganda yaptıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi. Örgütün şehir yapılanmasına ağır darbe indirilirken benzer operasyonların artarak devam edeceği kaydedildi.