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Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:39 Son Güncelleme: 26.10.2022 09:46

DEAŞ’a şafak vakti operasyon: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
DEAŞ’a şafak vakti operasyon: 5 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kente bulunduğunu belirledi. 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin gizlendiği adreslere TEM ekipleri baskın yaptı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı. Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DEAŞ’a şafak vakti operasyon: 5 gözaltı
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