DEAŞ’a şafak vakti operasyon: 5 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kente bulunduğunu belirledi. 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin gizlendiği adreslere TEM ekipleri baskın yaptı.
Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı. Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.