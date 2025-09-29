DEAŞ’a Suriye’de MİT operasyonu

Ankara'da kaybolduktan sonra Mersin'de toprağa gömülü olarak bulunan servis şoförü Binali Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Suriye'de düzenlenen operayonda 8 terörist öldürüldü, 2'si yaralı 4 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEAŞ bağlantılı 14 kişilik ailenin Binali Aslan'ı öldürdükten sonra Suriye'ye geçtiği tespit edildi. MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının işbirliğiyle Suriye'nin İdlip-Atme bölgesindeki adrese operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli operasyonda teslim olmayan teröristlerle çıkan çatışmada şüphelilerden 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi.Şüpheliler Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı Ankara'da 2 kişinin daha tutuklandığını açıkladı.