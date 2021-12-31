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Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:58 Son Güncelleme: 31.12.2021 11:08

DEAŞ’a yılbaşı darbesi

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DEAŞ’a yılbaşı darbesi

Konya’da yılbaşına saatler kala gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif olarak faaliyet göstermiş ve sonrasında Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 9 şüpheliyi tespit etti.

DEAŞ’a yılbaşı darbesi | Video

Operasyon için harekete geçen polis, gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yılbaşına saatler kala yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DEAŞ’a yılbaşı darbesi
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