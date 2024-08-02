DEAŞ’e darbe : 99 gözaltı

"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" paylaşımı yaptı.