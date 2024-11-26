DEAŞ’ın bombacıları yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok önemli bir tespit yaptı. "Telegram" isimli uygulama üzerinde oluşturulmuş bir grupta bomba hazırlanışıyla ilgili konuşmalar yapan iki kişi ve yazışmaları deşifre edildi. Bomba yapımıyla ilgili bazı bilgilerin paylaşıldığı ve bazı test videolarının gönderildiği grupta sözde bomba eğitimi verildiği, Diyar K. isimli ve "Bekir El Kürdi" kod adlı bir kişinin "Düdüklü tencere içerisinde bomba nasıl konulur" yazdığı saptandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ adına bombalı saldırı hazırlığı yapan Diyar K. ve Erdal S.'yi Gaziosmanpaşa İlçesi'nde operasyonla yakaladı.

"İNTİHAR YELEĞİ" HAZIRLIYORLARDI

Adreste yapılan aramalarda; "Şeytanın Anası" olarak adlandırlan son derece güçlü ve yüksek hassas bir patlayıcı olan TATP (Triaseton Triperoksit), bomba imalatında kullanılan çok miktarda kimyasal madde, laboratuvar malzemeleri, kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Diyar K.'nın ailesini reddettiği ve "Kafir" olarak nitelendirdiği iddia edildi. "İntihar Yeleği" olarak adlandırılan canlı bomba yeleği hazırladıkları iddia edilen Diyar K. ve Erdal S.'nin yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.