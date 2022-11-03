DEAŞ’ın düğün saldırısında ayağını kaybeden Aycan, yeni protezine kavuştu



'KABUS GİBİ BİR GÜNDÜ'

Aycan'ın babası Kahraman Yağız ise o gece yaşananların kabus gibi olduğunu ifade etti. Olay anını hiç unutmadıklarını söyleyen Yağız, kızının protez bacakla yaşamına devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kızım Aycan, 2016 yılındaki patlamada ayağını kaybetti. Sonrasında protez için çeşitli yerlere başvurularda bulunduk. Protezlerini yaptırdık. Protezden dolayı çok sıkıntı yaşıyorduk. Protez ayak kırılıyordu, yürüyemiyordu. Sonra belediyenin merkezine başvurduk ve yeni protez takıldı. Şu an sıkıntısız bir şekilde yürüyebiliyor, koşabiliyor. Kızım şimdi yeni protezi ile okula gidip geliyor, koşuyor çok mutlu. Onun mutluluğu bizim de mutluluğumuz."