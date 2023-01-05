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Giriş Tarihi: 5.1.2023 10:13

DEAŞ’ın hendekçisi Yasin al-Abbas tutuklandı

Adana’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı; 1’i adli kontrol şartı, 5’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Yasin al-Abbas’ın (25), örgütün işgalindeki bölgelerde hendek kazdığı, 6 bin Irak dinarı maaş aldığı ortaya çıktı.

DHA
DEAŞ’ın hendekçisi Yasin al-Abbas tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faliyet gösterdiği belirlenen 7'si yabancı uyruklu 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti.



Ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 30 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yasin al-Abbas'ın, terör örgütü işgalindeki bölgelerde hendek kazdığı ortaya çıktı.



Al-Abbas'ın, örgütten aylık 6 bin Irak dinarı kazandığı belirtildi. Şüphelilerden Muhanned Abdullah'ın (35), örgütten başarı belgesi aldığı; Muhammed el-Hasan'ın (36) ise silahlı fotoğraflarının, örgütün propaganda videolarında yer aldığı belirtildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin al-Abbas, Muhanned Abdullah, Muhammed el-Hasan ile Ahmet Ç. (24) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı, 5'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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DEAŞ’ın hendekçisi Yasin al-Abbas tutuklandı
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