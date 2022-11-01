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Giriş Tarihi: 1.11.2022 10:11 Son Güncelleme: 1.11.2022 10:13

DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı tutuklandı

DEAŞ’ın kamplarında eğitim aldıktan sonra örgütün sözde istihbaratçısı olarak görev yapan M.S., Adana’da yakalandı. Bir kardeşinin de YPG ile girdiği çatışmada öldüğü belirlenen M.S. tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren 25 yaşındaki M.S.'nin yasa dışı yoldan ülkeye girdiğini tespit etti. TEM ekipleri, M.S.'yi Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

YPG KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Emniyete götürülen şüphelinin, örgütün kamplarında eğitim aldıktan sonra sözde 'istihbaratçı' olarak görev yaptığı tespit edildi. Öte yandan M.S.'nin bir kardeşinin, DEAŞ'a katılan militanlara ideolojik eğitim verdiği, önceki yıllarda YPG ile girdiği çatışmada öldüğü belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı tutuklandı
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