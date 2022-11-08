DEAŞ’tan kaçıp Türkiye’ye sığınan Iraklı çocuk kalbine yenildi

İddiaya göre, daha sonra eve geçen Süleyman, annesine 'aç olduğunu ve yemek yiyeceğini söylendikten sonra' içtiği sudan sonra aniden fenalaştı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama döndürülemeyerek, geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti.