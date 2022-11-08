DEAŞ’tan kaçıp Türkiye’ye sığınan Iraklı çocuk kalbine yenildi

Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde yaşanan olayda Irak'ın Sincar bölgesinden, DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldıktan sonra Türkiye'ye sığınan ve Midyat ilçesinde yaşayan Yezidi ailenin 13 yaşındaki oğlu Süleyman Naif Süleyman, Midyat Belediyesi Ortaokulu'nda eğitim öğretim görüyordu. Süleyman, hafta sonu okulun olmadığı gün, arkadaşlarıyla mahallede futbol maçı oynadı.
İddiaya göre, daha sonra eve geçen Süleyman, annesine 'aç olduğunu ve yemek yiyeceğini söylendikten sonra' içtiği sudan sonra aniden fenalaştı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama döndürülemeyerek, geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti.