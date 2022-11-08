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Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:56 Son Güncelleme: 8.11.2022 09:59

DEAŞ’tan kaçıp Türkiye’ye sığınan Iraklı çocuk kalbine yenildi

Mardin'in Midyat İlçesi'nde ortaokul 5. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Süleyman Naif Süleyman, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Belediyesi Ortaokul Müdürü Zeki Kaya birlikte öğrencinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

MEHMET NAYIFOĞLU
DEAŞ’tan kaçıp Türkiye’ye sığınan Iraklı çocuk kalbine yenildi

Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde yaşanan olayda Irak'ın Sincar bölgesinden, DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldıktan sonra Türkiye'ye sığınan ve Midyat ilçesinde yaşayan Yezidi ailenin 13 yaşındaki oğlu Süleyman Naif Süleyman, Midyat Belediyesi Ortaokulu'nda eğitim öğretim görüyordu. Süleyman, hafta sonu okulun olmadığı gün, arkadaşlarıyla mahallede futbol maçı oynadı.

İddiaya göre, daha sonra eve geçen Süleyman, annesine 'aç olduğunu ve yemek yiyeceğini söylendikten sonra' içtiği sudan sonra aniden fenalaştı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama döndürülemeyerek, geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti.

IRAK'TA DEFNEDİLDİ

Yezidi aile, çocuklarının cenazesini defin işlemleri için Irak'ın Sincar bölgesine götürdü. Türkiye'ye dönen Yezidi aile, inançları gereği çocukların resmini beyaz örtü, gül ve ağaç yapraklarının bırakıldığı masayı evin girişine bıraktığı görüldü.

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DEAŞ’tan kaçıp Türkiye’ye sığınan Iraklı çocuk kalbine yenildi
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