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Giriş Tarihi: 2.6.2022 00:49 Son Güncelleme: 2.6.2022 00:58

DEDAŞ ekibi kaza yaptı: 5 ölü

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
DEDAŞ ekibi kaza yaptı: 5 ölü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli köyü yolunda yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Dikmen'in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın (29) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırılan 5 yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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DEDAŞ ekibi kaza yaptı: 5 ölü
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