Dede, baba ve torun hacda

Dünyanın dört bir yanında kutsal topraklara giden Müslümanlar, hac ibadetini yerine getirmenin heyecanını yaşıyor. Manevi arınmanın kapılarının aralandığı hacda birbirinden güzel ve anlamlı insan manzaraları da dikkat çekiyor. Türkiye'den kutsal topraklara giden Erdem ailesi, dede, oğul ve torun olarak üç nesil bir arada hac farizasını eda ediyor. Dede Erdem Solak, oğlu Adem Solak, kızı Hatice Solak Arslan, torunları Ömer Eymen Arslan ve Mila Ayşe Arslan bir arada hac ibadetlerini gerçekleştiriyor. İstanbul'dan kutsal topraklara giden oğul Adem Solak (41), "Beden eğitimi öğretmeniyim. Babam, evlatları, torunları bir arada hacca gelmek nasip oldu. Çok dua ediyorduk. Çıkacağını tahmin etmiyorduk. 12 yıl önce yazılmıştık. Pandemi süreci araya girdi. Mila'mız oldu. 4 yaşında" dedi.Solak, "Çocukları hep düşünüyorduk. Diyanet'in ilk kez gerçekleştirdiği proje güzel imkânlar sunmuş. Çocuklar hem eğleniyor hem bilinçleniyor. 7 kişiyiz. Üç nesil bir aradayız. Bu da ilgi çekiyor. Şanslı olduğumuzun farkındayız" dedi. Dede Erdem Solak ise, "Ben hep hayal ediyordum. Çok sevinçliyim" şeklinde konuştu. Hatice Solak da "Bizim için güzel bir anı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı yükümüzü çok hafifletti. Büyük bir şans. Tavaf ve sayda çocukları omuzlarda taşıdık. Güzel değerlendirsinler istiyoruz bu süreci. Küçük hacı adayları ortada, büyük hacı adayları etraflarında olarak süreci yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.Haccın önemli şartlarının hayata geçirileceği Arafat, Mina ve Müzdelife'de hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından 1 milyon Müslüman'ın hacı olmak için arife günü ve Kurban Bayramı'nda bulunacakları Arafat, Müzdelife ve Mina'da geri sayım başladı. Mekke'den Arafat bölgesine giden yollarda bakım çalışmaları hızlandırılırken, Arafat'ta çadırların kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen hacı adayları da Arafat bölgesi, Müzdelife ve Mina'daki kutsal mekânları ve Cebel-i Rahme Tepesi'ni (Rahmet Tepesi) ziyaret ederek kendilerini hacca hazırlıyor.