Dede ile torun kazada öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Durali Erdil'in kullandığı otomobil, D-400 kara yolunda karşı yönden gelen Turgut Ç.'nin (52) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Durali Erdil olay yerinde, torunu Miray Erdil (2) ise hastanede öldü. Kazadan yaralı kurtulan diğer torunu Elif Yade Erdil (8) ile minibüs sürücüsü ve 2 İngiliz turist ise tedavi altına alındı. Kaza anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Manavgat ilçesinde ise kontrolden çıkarak 30 metrelik şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Karabacak (70) öldü. Ayrıca Diyarbakır'dan, nar toplamak için Denizli'ye giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gülek mevkiinde, önünde giden TIR'a çarptı. Bir tarım işçisinin öldüğü kazada, 5 kişi de yaralandı.