Son dakika: Bursa’da minik Utku Soyaslan’ın feci ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi, dede gözaltında...

SON DAKİKA HABERİ: Acı olay Bursa Orhangazi'ye bağlı kırsal Akharem mahallesinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre Akharem mahallesinde Salih Y. 7 yaşındaki torunu Utku Soyaslan'ı kendi kullandığı traktörle kendilerine ait bahçeye gitmek için yola çıktı.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI!
Traktörün büyük tekerleğinin altında kalan 7 yaşındaki talihsiz çocuk ağır yaralandı.
Çevreden gelen vatandaşlar tarafından özel bir araca konan Utku Soyaslan Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı.
Utku Soyaslan burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Acı haberi alan Utku Soyaslan'ın annesi Gamze ile babası Aslan Soyaslan hastaneye koştu. 2 çocuklarından büyüğü olan Utku Soyaslan'ın ölüm haberini alan acılı anne baba burada gözyaşlarına boğuldu.
Traktörü kullanan Utku'nun dedesi Salih Y. İse jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.