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Giriş Tarihi: 14.8.2022 16:56 Son Güncelleme: 14.8.2022 18:17

Son dakika: Bursa'da minik Utku Soyaslan'ın feci ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi, dede gözaltında...

Son dakika haberi: Bursa’da 7 yaşındaki Utku Soyaslan dedesinin kullandığı traktörden düştü. Traktörün altında kalarak feci şekilde yaralanan minik Utku kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan 7 yaşındaki çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken dede Salih Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

REMZİ YILMAZ
Son dakika: Bursa’da minik Utku Soyaslan’ın feci ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi, dede gözaltında...

SON DAKİKA HABERİ: Acı olay Bursa Orhangazi'ye bağlı kırsal Akharem mahallesinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Akharem mahallesinde Salih Y. 7 yaşındaki torunu Utku Soyaslan'ı kendi kullandığı traktörle kendilerine ait bahçeye gitmek için yola çıktı.

MİNİK UTKU BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ!

İddiaya göre Salih Y. idaresindeki traktör Akharem mahallesi içinde seyir halindeyken yanında bulunan torunu Utku Soyaslan bir anda dengesini kaybederek traktörden düştü.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI!

Traktörün büyük tekerleğinin altında kalan 7 yaşındaki talihsiz çocuk ağır yaralandı.

Çevreden gelen vatandaşlar tarafından özel bir araca konan Utku Soyaslan Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı.

Utku Soyaslan burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Acı haberi alan Utku Soyaslan'ın annesi Gamze ile babası Aslan Soyaslan hastaneye koştu. 2 çocuklarından büyüğü olan Utku Soyaslan'ın ölüm haberini alan acılı anne baba burada gözyaşlarına boğuldu.

Traktörü kullanan Utku'nun dedesi Salih Y. İse jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Bursa'da minik Utku Soyaslan'ın feci ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi, dede gözaltında...
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