Dededen toruna hırsız çetesi! Misafir gibi girip evleri soydular

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest kaldı, 5'i adli kontrol şartı aldı, 2 şüpheli ev hapsi alırken diğer 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin her birinin suç kayıtları olduğu ve bazılarının dede torun oldukları ileri sürüldü.