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Giriş Tarihi: 9.4.2022 09:16

Dededen toruna hırsız çetesi! Misafir gibi girip evleri soydular

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dededen toruna hırsız çetesi! Misafir gibi girip evleri soydular

İstanbul Güngören, Fatih, Beyoğlu ve Bağcılar’da kendilerine misafir süsü verip girdikleri apartmanlardan 7 ayrı daireyi soyan 11 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü kiplerince Kartal’da yapılan operasyonla gözaltına alınan 7’si kadın 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bazılarının dede torun oldukları öğrenildi.

Beyoğlu, Güngören, Bağcılar ve Fatih'te gözlerine kestirdikleri apartmanlara misafir kılığında giren hırsızlar apartman içerisinde kapısını açabildikleri evleri soyup kaçıyorlardı.

7 ayrı eve giren hırsızlar binlerce liralık malzeme çaldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İncelenen kamera görüntülerinde 7 ayrı olayı 11 kişilik bir grubun gerçekleştirdiği tespit edildi.

Dedeli torunlu çeteyi yakalamak için Kartal'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7'si kadın 11 kişi gözaltına alındı.

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest kaldı, 5'i adli kontrol şartı aldı, 2 şüpheli ev hapsi alırken diğer 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin her birinin suç kayıtları olduğu ve bazılarının dede torun oldukları ileri sürüldü.

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Dededen toruna hırsız çetesi! Misafir gibi girip evleri soydular
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