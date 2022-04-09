Dededen toruna hırsız çetesi! Misafir gibi girip evleri soydular

Beyoğlu, Güngören, Bağcılar ve Fatih'te gözlerine kestirdikleri apartmanlara misafir kılığında giren hırsızlar apartman içerisinde kapısını açabildikleri evleri soyup kaçıyorlardı.
7 ayrı eve giren hırsızlar binlerce liralık malzeme çaldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Dedeli torunlu çeteyi yakalamak için Kartal'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7'si kadın 11 kişi gözaltına alındı.
3 HIRSIZ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest kaldı, 5'i adli kontrol şartı aldı, 2 şüpheli ev hapsi alırken diğer 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin her birinin suç kayıtları olduğu ve bazılarının dede torun oldukları ileri sürüldü.