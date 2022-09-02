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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu

İzmir’de bir anne, 13 yaşındaki kızının üzerindeki sigara kokusundan şüphelenip dedektif gibi hareket edince, kızının sosyal medyada tanıştığı kişinin tacizine ve cinsel istismarına uğradığını ortaya çıkardı. Tacizci Seçkin Alkış hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Eylül 2021'de E.A. (14) isimli 9. sınıf öğrencisi kız, sosyal medyadan Seçkin Alkış'ı (38) takip etmeye başladı.
Alkış da E.A.'yı takibe aldı. Çocukla Alkış arasındaki sohbet ilerledi. İddiaya göre Alkış, müstehcen fotoğraflarını gönderdiği kızdan aynı şekilde fotoğraflar atmasını istedi. E.A.'yı evine de davet eden Alkış, yaşı küçük kıza istismarda bulundu.
Sigara kullanmayan ve evde kızıyla birlikte yaşayan B.Ö. (45), kızının üzerine sinen sigara kokusundan şüphelendi. "Acaba kızım sigaraya mı başladı?" diye kaygılanan anne, kızının cep telefonundaki yazışmaları inceledi. Kızının Whatsapp üzerinden Alkış isimli kişiyle olan müstehcen yazışmalarını okuyan anne şok yaşadı.

ANNE ŞİKÂYETÇİ OLDU
Anne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Alkış hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Seçkin Alkış ifadesinde, "E.A. bana kendisini 18 yaşında ve 12. sınıf öğrencisi olarak tanıttı. Evime geldi, 13 yaşında olduğunu anlamadım. Olay günü temasımız olmadı. Sadece hoş geldin mahiyetinde yanağından öpmeye çalıştım" dedi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Alkış hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Alkış'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu olan ve iki ay önce hâkim karşısına çıkan Alkış, yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

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Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu
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