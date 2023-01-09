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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü

Erkan Ağırgöl, evinde Ufuk Özyiğit ile maç seyretti. Esrarengiz şekilde 4. kattan düştü. Ölmeden önce abisine “Düşmem hariç her şeyi hatırlıyorum” dedi. Özyiğit olaydan önce evden ayrıldığını söyledi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü
İzmir'in Buca ilçesinde 28 Kasım'da, özel dedektiflik yapan Erkan Ağırgöl (41) Brezilya-İsviçre arasındaki dünya kupası maçını izlemek için arkadaşı Ufuk Özyiğit'i (37) evine davet etti. Birlikte özel dedektiflik yaptığı arkadaşı ile evde maç izleyen Ağırgöl esrarengiz şekilde 4. kat balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ağırgöl, kurtarılamadı. Ağırgöl hayatını kaybetmeden önce hastaneye gelen ağabeyi Tarkan Ağırgöl'e "Nasıl düştüğüm dışında her şeyi hatırlıyorum" dedi. Talihsiz adamın son sözleri bunlar oldu.



'OLAYI GÖRMEDİM'
İfadesine başvurulan Özyiğit, "Maçın bitmesine 5 dakika kala evden çıktım. Olayı görmedim" dedi. Ancak Ağırgöl'ün düştüğü yerde Özyiğit'in kimliği bulundu. Ayrıca Ağırgöl'ün sosyal medya hesapları toprağa verildiği gün sevgilisi P. Ö. (40) tarafından silinirken, cep telefonu da sıfırlandı. Ağırgöl'ün düştüğü noktanın apartmana 4 metre 15 santimetre gibi çok uzak bir mesafede bulunması da akıllarda soru işareti bıraktı. Ayrıca Ağırgöl'ün hesabındaki 134 bin lira olaydan sonra buhar oldu. Kardeşinin ölümünü şüpheli bulan ve araştırılmasını isteyen acılı ağabey, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



SABAH'a konuşan acılı ağabey Tarkan Ağırgöl şunları söyledi:
Kardeşim ve birlikte özel dedektiflik yaptığı Ufuk Özyiğit, Brezilya-İsviçre maçına iddia kuponu yapmışlar. Son dakikasına kadar heyecanlı geçen maçı 1-0 Brezilya kazandı. Ancak Ufuk'un maçın son dakikalarını beklemeden evden çıktığını söylemesi kafamızı karıştırdı.
Olay yerine gittiğimde Ufuk'un kimliğini yerde buldum. Kardeşim vefat etmeden önce "Nasıl düştüğüm dışında her şeyi hatırlıyorum" dedi. Kardeşim sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmazdı. Ama olay günü içeceğine bir şey atılmış olabilir. Kardeşimin düştüğü yerin yüksekliği 9-10 metre. 4 metre 15 cm ileriye düşmesi şüphelerimizi artırıyor. Herhangi bir kuvvet olmadan o kadar ileri düşmesinin imkânsız olduğunu söylediler.

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Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü
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