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Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:25 Son Güncelleme: 31.10.2021 13:59

Dedektifin çektiği fotoğraf delil sayılmadı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Dedektifin çektiği fotoğraf delil sayılmadı

Gaziantep'te karısının kendisini aldattığından şüphelenen koca, dedektif tutarak eşini takip ettirdi. Kamufle olan dedektif tarafından çekilen fotoğraflarla mahkemeye giden kocanın elde ettiği deliller, hukuka aykırı delil niteliğinde olması nedeniyle dikkate alınmadı. Kocasını aldattığı mahkeme tarafından istenen telefon görüşme dökümlerinden ortaya çıkan ve ağır kusurlu bulunan kadın, kocasının kendisini takip ettirdiği için kusur oranı değiştirilmesi için kararı istinaf mahkemesini taşıdı. Mahkeme, hukuka aykırı delille kusur belirlenmediği için kadının davasını reddetti.

Gaziantep'te yaşayan R.A., karısı H.A.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek dedektif tuttu. H.A.'yı takip eden dedektif, kamufle olup kadının başka bir erkekle buluştuğu anları fotoğraflamayı başardı. Eşinin kendisini aldattığını fotoğraflarla belgeleyen koca, Aile Mahkemesine dava açtı. Dedektif tarafından elde edilen fotoğrafları da mahkemeye delil olarak sunan kocanın şikayetiyle Aile Mahkemesi'nde yargılama başladı. Mahkeme sürecinde kocanın iddiaları doğrultusunda kadının telefon görüşmesi dökümleri de istenilerek heyet tarafından incelemeye alındı.

"HUKUK AYKIRI DELİL"

Yapılan yargılama sonucunda kadının başka bir erkekle yaptığı telefon görüşmeleri delil sayılarak eşine karşı sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediği için ağır kusurlu bulundu. Mahkeme, dedektif tarafından elde edilen fotoğrafları da hukuka aykırı delil olduğu için dikkate almadı.

KADIN KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

H.A., eşinin kendisini dedektifle takip ederek hukuka aykırı delil elde etmeye çalıştığını belirterek dosyayı avukatı aracılığıyla Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine gelen dosyada yapılan temyiz incelemesi sonrasında, kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış fiilinin ispatında kullanılan ve dedektif tarafından çekilen fotoğrafların hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle kusur belirlemesinde esas alınamayacağı belirtildi.

Kadının telefon görüşme dökümlerine göre güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu belirtilerek kocanın da dedektif tutmak suretiyle kusurlu olduğunu belirtildi. Ancak istinaf mahkemesi boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadının yine de ağır kusurlu bulunduğunun anlaşıldığını belirterek hukuka aykırı elde edilen delilin boşanmada göz önünde bulundurulmadığını bunun için kocanın hafif kusurlu olduğuna karar verdi. Kadının temyiz kararlarını reddeden Bölge Adliyesinin verdiği kararı Yargıtay da onadı.

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Dedektifin çektiği fotoğraf delil sayılmadı
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