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Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:30 Son Güncelleme: 28.11.2021 11:36

Dedektörü alan sahile koştu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Dedektörü alan sahile koştu

Her yıl milyonlarla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Konyaaltı sahilinde altın sezonu açıldı. Şiddetli ilk yağmurun ardından sahile gelen vatandaşlar dedektör ile altın arama geleneğini sürdürdü.

Dalgaların kıyıya vurmaya başlaması ile birlikte altın avcıları sabahın lk saati ile birlikte alarma geçti. Sağanak yağmura rağmen dedektörlerle sahile gelen altın arsı dikkat çekti. ayıcıları yazın tatilcilerin düşürdüğü ve denizin kaptığı kolye, yüzük, bilezik gibi altın takıları kumsalda arıyor. Denizin geri getirdiği değerli eşyaları kıyıda bekleyen altın arayıcıları, metalleri dedektörlerle tespit ediyor.

GÜNLÜK YEVMİYE ÇIKIYOR

Kıyıda altın arayanlardan Hasan Akyurt, bazen küçümsenmeyecek miktarda altın bulduklarını belirterek, "Bazen 3-4 bin lira değerinde takı bazen 1 demir euro bazen de alyans yüzükler ve küçük altın takılar buluyoruz. Bir kolye bile bulsak bize yetiyor" dedi. Sahilde onlarca altın arayıcısı dikkat çekti.

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Dedektörü alan sahile koştu
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