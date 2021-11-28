Dedektörü alan sahile koştu

Dalgaların kıyıya vurmaya başlaması ile birlikte altın avcıları sabahın lk saati ile birlikte alarma geçti. Sağanak yağmura rağmen dedektörlerle sahile gelen altın arsı dikkat çekti. ayıcıları yazın tatilcilerin düşürdüğü ve denizin kaptığı kolye, yüzük, bilezik gibi altın takıları kumsalda arıyor. Denizin geri getirdiği değerli eşyaları kıyıda bekleyen altın arayıcıları, metalleri dedektörlerle tespit ediyor.

GÜNLÜK YEVMİYE ÇIKIYOR

Kıyıda altın arayanlardan Hasan Akyurt, bazen küçümsenmeyecek miktarda altın bulduklarını belirterek, "Bazen 3-4 bin lira değerinde takı bazen 1 demir euro bazen de alyans yüzükler ve küçük altın takılar buluyoruz. Bir kolye bile bulsak bize yetiyor" dedi. Sahilde onlarca altın arayıcısı dikkat çekti.