Devlet kadrolarında görevli amir, memur, bürokrat ve FETÖ’den ihraç edilen kişilerin de aralarında bulunduğu, liderliğini “Pınar Taşçı” kod isimli kadının yaptığı “Dedeler Çetesi” çökertildi. 24 kişi gözaltına alındı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, kamuda halen faal olarak görev yapan amir, memur, bürokrat, özel sektörde faaliyet gösteren işadamı ve FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden devletten ihraç edilen zanlıların bir araya gelerek "Dedeler" olarak adlandırdıkları bir oluşum içine girdikleri belirlendi. Kendilerini "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak adlandıran zanlıların yapı içinde "Elçi, Elçi Yardımcısı, Büyük Atadede, Atadede, Başdede, Dede, Sözcü Dede, Masa Başkanı, Masa Üyesi, Saha Başkanı, Saha Üyesi" şeklinde hiyerarşi oluşturdukları, lüks ev, araba, yüksek maaş, kredi kartı, giyim ve kozmetik yardımı, aileye hayat sigortası, giyim yardımı, yurt içinde ve yurtdışında çalışma imkanı, gibi vaatlerde bulundukları ortaya çıktı.
10 BİN LİRA 'HARÇ BEDELİ'
Elçi olarak adlandırılan "Pınar Taşçı" kod adlı Salice F.'nin liderliğini yaptığı şebekenin yapıya dahil edilen her kişiden "protokol harç bedeli" adı altında 10 bin lira aldığı, alınan paraların da yapının en üst kademesinde olan kendisinde toplandığı öğrenildi. Yapının içerisinde bulunan bürokrat gibi prestijli kişilerin, mesleki konum ve kariyerlerinden dolayı güven sağladığı ve yapıya yeni katılan bu kişilerde durumun kullanıldığı öğrenildi. Toplanan paralarla maddi menfaat sağlayan örgüt üyelerinin bu örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri yönünde yapılan tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, şebekede Ankara'da görev yapan bir ağır ceza reisi ile geçmiş dönemlerde İzmir'de cumhuriyet savcılığı yapan iki isim de var. Hâkim ve savcılarla ilgili sürecin HSK tarafından yürütüldüğü belirtildi.
ÖRGÜT ŞEMASI ELE GEÇİRİLDİ
18 Ocak'ta İzmir, Samsun, Manisa, Muğla ve Ardahan'da yapılan operasyonda 26 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Zanlılardan biri Kovid-19 olduğu için gözaltına alınmadı. Biri de firar. Aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el kondu. Örgüte ait şema bulundu. Soruşturma sürüyor.