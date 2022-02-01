Dedelere, ninelere dijital ders

65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret eden belediye ekipleri, e-nabız’a giriş, torunu görüntülü arama, e-gazete okuma gibi dersler vermeye başladı
İnternet çağına uyum sağlayabilmekte zorlanan vatandaşların yardımına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret eden ekipler, bilgisayar, akıllı telefon, tablet üzerinden çeşitli uygulamaların kullanımı konusunda eğitimler veriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde, bire bir web tabanlı uygulamaların nasıl kullanılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılıyor. Uzaktaki torunları görüntülü arama, e-devlet'e giriş, gazeteleri okuma, e-nabız'a giriş, örgü model sayfalarına giriş gibi daha pek çok faydalı uygulamaların kullanımı konusunda belli bir yaşın üzerindeki vatandaşların bağımsız hareket yetileri geliştirmesi hedefleniyor. Dijital ders almak isteyen vatandaşların 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep edebilecekleri belirtildi.