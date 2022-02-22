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Giriş Tarihi: 23.2.2022

Dedelerin husumeti cinayetle bitti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Dedelerin husumeti cinayetle bitti
UŞAK'TA yaşayan Haydar Çakar (76) önceki gün camiden çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bahçesinde oturan, husumetli olduğu yan komşusu Kasım İ. (79), Çakar ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, yürüyemeyecek durumda olan Kasım İ., oturduğu sandalyede, belindeki tabancayı çıkararak, Çakar'a ateş açtı. Başından vurulan Haydar Çakar, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çakar, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kasım İ.'nin ilk ifadesinde Çakar'ın eşine kötü gözle baktığını, bu yüzden aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

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Dedelerin husumeti cinayetle bitti
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