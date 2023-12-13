Dedelerin okey taşı kavgası! Istakalar havada uçuştu: O anlar kamerada!

OYUNU BİTİREMEYİNCE GERİLİM YÜKSELDİ!

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen dedelerden biri üstünde bulunan diğer dedeye öfkelendi. Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilen dedelerden biri üstünde oturan diğer dedeye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu.

Kıraathanede okey oyunu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video