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Giriş Tarihi: 13.12.2023 16:27 Son Güncelleme: 13.12.2023 17:01

Dedelerin okey taşı kavgası! Istakalar havada uçuştu: O anlar kamerada!

Muğla’da bir kıraathanede okey oynamak için toplanan bir grup dede arasında kavga çıktı. Istakaların havada uçuştuğu kavga, güvenlik kameralarına böyle yansıdı…

İHA
Dedelerin okey taşı kavgası! Istakalar havada uçuştu: O anlar kamerada!

Şaşkına çeviren olay, Muğla'nın Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı.

OYUNU BİTİREMEYİNCE GERİLİM YÜKSELDİ!

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen dedelerden biri üstünde bulunan diğer dedeye öfkelendi. Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilen dedelerden biri üstünde oturan diğer dedeye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu.

Kıraathanede okey oyunu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video

ISTAKA İLE DARP ETTİLER

Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.

O ANLAR KAMERADA!
Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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Dedelerin okey taşı kavgası! Istakalar havada uçuştu: O anlar kamerada!
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