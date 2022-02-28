Dedelerini ziyarete gittiler, su dolu çukurda boğuldular

Diyarbakır'da merkezde oturan iki kız kardeş, hafta sonu Silvan İlçesi'ne bağlı Alibey Mahallesi'ndeki babalarını ziyarete gitti. Zilan Orcan ile Melik Amed, dedelerinin evinde oynamaya başladı.

Bir süre sonra gözden kaybolan Zilan ve Melik'in dedelerine ait evin yakınlarında bulunan su dolu çukura düştüğü belirlendi. Dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, köylülerinde yardımı ile çocukları sudan çıkardı.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen iki kuzen doktorların ilk müdahalesinin ardından durumları Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen Zilan Orcan ve Melik Amed, hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Zilan ve Melik gözyaşları arasında toprağa verildi.