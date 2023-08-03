Dedesinden kalma evi turistlere hizmet sunduğu ekmek kapısına dönüştürdü

Uzun uğraşların ardından atıl haldeki evi Kapadokya'ya gelen turistlere yönelik hediyelik eşya satışı yapılan iş yerine çeviren Turhal, hem bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor hem de geçimini sağlıyor.

Çocukluğundan beri köye gelen turistlerle ilgilenen, onları bölgedeki tarihi alanları gezdiren Turhal, kendi uğraşlarıyla Almanca, İngilizce, Korece, Japonca, Rusça, Tayca, İspanyolca başta olmak üzere çeşitli dilleri öğrendi.

Bu sayede turistlere Kapadokya'nın güzelliklerini anlatan Turhal, yöresel el sanatı ürünlerinin satışını yapıyor. Turhal, "Dedemin yaşadığı yıllarda buraya ziyarete gelirdik. Daha sonra burası atıl oldu. Ben de eski evi bizzat içinde ve çevresinde zahmetli uğraşlar vererek hediyelik eşya dükkanına dönüştürdüm. Kapadokya'ya dünyanın dört bir tarafından gelen turistlere bölgemizin güzelliklerini ve zenginliklerini anlatıyorum. Aynı zamanda da Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunan yöresel ürünleri satıyorum." diye konuştu.

Eski evin Çavuşin Kalesi Yolu'nun geçiş noktasında olmasından dolayı yürüyüş yapan turistlerin iş yerine uğrayarak hem rengarenk ürünleri incelediğini hem de dinlenme imkanı bulduklarını anlatan Turhal, doğup büyüdüğü köyünde turizmle iç içe olmanın ve bunu özverisiyle başarmanın mutluluğunu yaşadığını da sözlerine ekledi.