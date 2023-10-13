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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Dedesini ve babaannesini kürekle dövdü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Dedesini ve babaannesini kürekle dövdü
Adana'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan Serhat Oygur (22), ailesi kabul etmediği için dedesi Hamed Emin Oygur'un (69) evinde kalmaya başladı. Ancak dedesi ve babaannesinden de sürekli para isteyip eziyet etmeye başladı. Önceki gün babaannesi Refiye Oygur (67), denetimli serbestlikle çıktığı için, imza atmaya gitmesini söyledi. Sinirlenen Serhat Oygur, babaannesini dövdü. Daha sonra sokağa çıkan Serhat Oygur, bıçakla rehin aldığı dedesini de dövdü. Yaşlı adam güçlükle kaçarken, Serhat Oygur, kürekle vurup bayılttığı babaannesini bahçeye sürükledi. Burada yüzüne kürekle vurup dişlerini kırdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı çiftin durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, kısa süre sonra yakalanan saldırgan torunun daha önce de annesini darp ettiği öğrenildi.

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Dedesini ve babaannesini kürekle dövdü
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