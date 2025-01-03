Dedesinin dedesinden kalan 2 buçuk  metrelik tüfekle polis merkezine gitti

Kayserili Rüştü Yurter, tarihe tanıklık eden İngiliz yapımı Brown Bess adındaki 2 buçuk metre uzunluğundaki tüfeğiyle görenleri hayrete düşürdü. İlk ismi Bess Liza olan silahın adı İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in kısaltması olan Bess'ten geliyor. Daha sonraları 'Brown Bess' olarak bilinen bu tüfek, 1722 ile 1838 yılları arasında İngiliz piyadeleri tarafından Napolyon ve Fransız Devrim Savaşlarında kullandı.

3 ASIRLIK TÜFEĞİ DEVLETE BAĞIŞLAMAK İSTEDİ

Tüfeğin kendisine dedesinin dedesinden kaldığını belirten Rüştü Yurter; "Dedemin dedesinden bu yana bizim ailelerde hep bir erkek dünyaya gelmiş. Dedemin babası, dedem, baba ve ben ailenin tek erkek çocuklarıydık. Ancak bu düzen benim iki oğlumun olmasıyla bozuldu. Daha önceleri bu tüfek hep babadan oğla geçti. Hepimiz tüfeği özenle muhafaza ettik. Ancak iki oğlumda tüfeği isteyince anlaşmazlık çıktı. Bende onlar kavga etmesin diye tüfeği devlete vermek istedim" diye konuştu.

2 METRE 10 SANTİM NAMLUSU VAR

Dedesinin dedesine Brown Bess tüfeğin nasıl ulaştığını bilmediğini belirten Rüştü Yurter; "Bu silah İngiliz yanımı. 2 metre 10 santim namlusu var. Boyu bir insan boyundan daha uzun bir silahtan bahsediyoruz. Ucuna süngü takıldığında daha uzun oluyor. Toplam uzunluğu 2 buçuk metre. Üç asır önce bu İngilizler savaşlarında bu silahı yıllarca kullanmış" dedi.

HER GÖREN FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Çocuklarının anlaşmazlığı üzerine Brown Bess tüfeğiyle polis merkezinin yolunu tutan Rüştü Yurter, 2 buçuk metre uzunluğundaki tüfekle dikkatleri üzerine çekti. Polis merkezindeki polislerin bile ilgiyle incelediği tüfeği devlete vermek istediğini belirten Yurter'in ruhsatı da eski olunca, tüfek teslim alınmadı. Eski zamanlara ait ruhsatta tüfeğin isminin okunamaması nedeniyle Rüştü Yurter tüfeğini de alarak tekrar evinin yolunu tuttu. Bu sırada hem polisler hem de vatandaşlar tarihi tüfekle hatıra fotoğrafı çektirdi.