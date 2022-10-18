Dedesinin emekli olduğu ocakta şehit oldu

BerkayKesim... Henüz 25 yaşındaydı. Bartın Üniversitesi'nde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde okurken Türkiye Taşkömürü Kurumu'na başvuruda bulundu, 2019'da işe başladı. Okulunu dondurdu.Maden ocağındaki 4. yılının sonunda askere gitmeye hazırlanmaya başladı. Rüyalarında sıkça "şehit olacağını" görür olmuştu. Annesinin yüreğine endişe yer etti. Bunun üzerine Berkay bedelli askerliğe başvurdu. Kaderine şehitlik yazılan Berkay patlamada 41 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Babaannesi Fatma Kesim (70) SABAH'a torununu anlattı: "Eşim Ali Kesim de ömrünü o maden ocağında harcadı. Annesini üzmemek için kömür karası kıyafetlerini kendi yıkardı. Annesi o kıyafetleri görünce kendi babasını hatırlardı. Berkay dedesinin emekli olduğu maden ocağında şehit oldu, dedesinin yanına gitti. Yaralı bir kediyi ameliyat ettirmişti. Köydeki kedileri de sürekli besliyordu. Şimdi hepsi yetim kaldı."