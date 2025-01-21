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Giriş Tarihi: 21.1.2025 14:35 Son Güncelleme: 21.1.2025 14:51

Dedesinin otobüsünü kaçıran 16 yaşındaki çocuk park halindeki araçlara çarparak durdu

İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki bir çocuk, dedesinin otobüsünü kaçırıp sokakta bulunan park halindeki araçlara çarparak durabildi. Olayda yaralama ve can kaybı olmazken otobüs kaçıran 16 yaşındaki genç olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dedesinin otobüsünü kaçıran 16 yaşındaki çocuk park halindeki araçlara çarparak durdu

İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki bir çocuk, dedesinin otobüsünü kaçırarak sokakta bulunan park halindeki araçlara çarparak durabildi. Olayda yaralama ve can kaybı olmazken otobüs kaçıran 16 yaşındaki genç olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Otobüs kaçırma olayı gece saatlerinde Güngören Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki henüz ismi belirlenemeyen çocuk, dedesinin özel bir firmaya ait olan otobüsünü kaçırdı. Kaçırdığı otobüsün direksiyonuna geçen Çocuk, otobüsle hareket ettikten sonra sokakta park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Dedesinin otobüsünü kaçırdıktan sonra sokaktaki araçlara zarar veren çocuk kaza sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaşıp kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Dedesinin otobüsünü kaçıran 16 yaşındaki çocuk park halindeki araçlara çarparak durdu
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