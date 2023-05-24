Defne Devlet Hastanesi bölge halkını kilometrelerce yolculuktan kurtardı

Daha önce hastaların sağlık hizmeti alabilmek için yakın il ve ilçelere gitmek zorunda kaldığını kaydeden Özkaya, "Bir hastaneleri olduğu için insanlar çok mutlu. Bu çok önemli çünkü hastanede 24 saat acil sağlık hizmeti veriliyor. Bir acil sağlık hizmeti gerektiği zaman hastaların başka bir yere gitmesi gerekiyordu ve o süre zarfında insanlar çok kaygılanırlar. Burası o kaygıyı da ortadan kaldırdı. Hastanemiz çok merkezi bir yerde, Defne'nin tam ortasında diyebiliriz. Birçok yere ulaşım kolaylığı da var. O bakımdan çok olumlu karşılandı" dedi.

"DAHA ÖNCE HASTNE İÇİN 30 KİLOMETRE GİDİYORDUK"

Defne ilçesinde yaşayan Yusuf Duman, daha önce ilçelerinde devlet hastanesi bulunmadığını ve sağlık hizmeti alabilmek için Antakya ilçesine gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti. İlçe halkı için açılan yeni hastanenin çok yararlı olduğunu aktaran Duman, "Evimizin hemen yakınında, ulaşım çok rahat oldu. İlçe için büyük bir ihtiyaçtı. Daha önce hastane için 30 kilometre yol gidiyorduk, şimdi yürüme mesafesinde. Yapanlardan Allah razı olsun gerçekten çalıştılar." şeklinde konuştu. Defneli Binali Binici de bu zamana kadar ilçelerine devlet hastanesi olmadığını, sonunda hastanelerine kavuştuklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Geç oldu ama çok da güzel oldu. 60 gün gibi kısa bir sürede böyle bir hastane yapılması inanılmaz, bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak potansiyele sahip. Daha önce Antakya'daki hastane vardı, orası bayağı uzaktı ama ona gitmek zorundaydık. Özellikle annem ve babam gibi yaşlı insanların oraya gitmesi zor oluyordu. Şu anda hastane neredeyse mahallemizin içinde kuruldu ve bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Hem doktor hem de sağlık hizmetine ulaşmak bizim için çok büyük lüks oldu."

ENKAZ ALTINDA YARALANAN HASTA DA SAĞLIĞINA DEFNE'DE KAVUŞUYOR

Depremde enkaz altında kalarak bacaklarından yaralanan Hayrettin Çaparoğlu da Defne Devlet Hastanesinde fizik tedavi hizmeti aldığını söyledi. Deprem sırasında kentteki hastanelerin hasar almasıyla çevre illerde tedavisini tamamlamak zorunda kaldığını dile getiren Çaparoğlu, şunları kaydetti: "Allah razı olsun reisimizden, bu hastane onun sayesinde yapıldı ve onun sayesinde hastaneye gelip gidiyoruz. Depremde Antakya'da her şey yerle bir oldu, kim bu memlekete ne yaptıysa Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Bu hastanenin çok büyük bir önemi var. Hastane ve doktorlarımız olmazsa insanlar perişan olur, Allah kimseyi düşürmesin. Ben düştükten sonra hastanenin, doktorun, sağlık çalışanlarının kıymetini daha iyi anladım. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi elinden geleni yapıp canla başla çalıştılar."