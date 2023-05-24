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Giriş Tarihi: 24.5.2023 20:29

Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldığını bildirdi.

AA
Defne Devlet Hastanesi’nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti verildiğini belirtti.

İlk gün 401, ikinci gün 950 hasta bakıldığını bildiren Koca, "İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Defne'de vatandaşın hizmetinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'ye kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız."

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Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi
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