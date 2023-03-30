Defne Hastanesı için geri sayım başladı

Türkiye, asrın felaketinin neden olduğu yaraları büyük bir hızla sarıyor. Bir yandan da verilen mücadeleye gölge düşürmeye yönelik operasyonlara karşı duruyor. Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin tamamlanması için gece gündüz demeden çalışmalar sürüyor. 53 gün sonra hizmete alınması planlanan hastanenin söz konusu sürede bitirilmesi için, 7 gün 24 saat vardiya usulüyle çalışılıyor.İş makineleri aralıksız bir şekilde kazı çalışmalarını gerçekleştiriyor. 300 yatak kapasiteli olarak planlanan hastane 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek. Hastanenin 60 günde bitirilmesi hedefiyle ilgili olarak, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Boş araziye beton döküp hastane temeli atıyoruz diye Türkiye'ye yutturmaya çalıştılar" demişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, "Göstermelik beton döküp, sorumluluğunun üstünü örtmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan devlet, pandeminin yoğun hissedildiği dönemde İstanbul'a 45 gün içinde iki büyük hastane kazandırmıştı.