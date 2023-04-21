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Giriş Tarihi: 21.4.2023 15:20 Son Güncelleme: 21.4.2023 15:33

Defneli çocuklar unutulmadı

Hatay'ın Defne ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Çadır Kentte  kalan ailelerin çocukları, bayramı bayram tadında geçirdi. Belediye ekipleri tarafından kendilerine dağıtılan  bayram şekeri ve çikolataları alan Defneli çocuklar, büyük bir mutluluk yaşadı.

ABBAS ÇAKAR
Defneli çocuklar unutulmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Arife günü Hatay Defne'deki Çadır Kentte yaşayan vatandaşlara bayram şekeri, çikolata ve kolonya hediye etti.

Depremin ilk anından itibaren bölgeye koşarak burada üs kuran Büyükşehir, yapılan hizmetlerin dışında da düzenlediği etkinliklerle bölge halkının takdirini kazanıyor. Bu kapsamda Çadır Kentte hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli eğlenceler düzenleyen Büyükşehir, Defneli vatandaşların acılarını bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor.

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE

Büyükşehir, depremin etkilediği en masum canların başında gelen çocuklara unutamayacakları bir bayram coşkusu yaşatıyor. Defneli çocukların keyifli, heyecanlı ve bir o kadar da renkli bir bayram geçirmesi için dolu dolu etkinlikler düzenleyen Büyükşehir, çocukların neşesine neşe katıyor. Çocuklar, kendileri için hediye edilen şeker ve çikolataları büyük mutlulukla alarak görevli personele teşekkür etti.

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Defneli çocuklar unutulmadı
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