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Giriş Tarihi: 15.1.2024 12:17 Son Güncelleme: 15.1.2024 12:27

Değeri 10 milyon liralık külçe altın ele geçirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ilki daha gerçekleştirdi. KOM Şubesi piyasa değeri 10 milyon liralık Rusya Federasyonu lisanslı birer kiloluk 5 külçe altın ile 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Değeri 10 milyon liralık külçe altın ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında; kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik olarak Bolu genelinde yapılan çalışmalar neticesinde; Piyasa değeri yaklaşık olarak 165.000 bin lira olan 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Ç.M. (34) isimli şahıs şüpheli olarak alınan ifadesi ve tamamlanan sair işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN

KOM Şubesi ikinci olayda, piyasa değeri yaklaşık olarak 10 milyon lira olan Rusya Federasyonu Lisanslı 1' er kilogramlık külçeler halindeki toplam 5 kilogram altın ele geçirdi. Olayla ilgili olarak O.H. (43) ve T.M. (46) isimli şahıslar gözaltına alındı. Haklarında düzenlenen evrak ile birlikte adli mercilere mevcutlu olarak sevk edildiler.

KOM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır" denildi.

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Değeri 10 milyon liralık külçe altın ele geçirildi
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