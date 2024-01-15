Değeri 10 milyon liralık külçe altın ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında; kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik olarak Bolu genelinde yapılan çalışmalar neticesinde; Piyasa değeri yaklaşık olarak 165.000 bin lira olan 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Ç.M. (34) isimli şahıs şüpheli olarak alınan ifadesi ve tamamlanan sair işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN

KOM Şubesi ikinci olayda, piyasa değeri yaklaşık olarak 10 milyon lira olan Rusya Federasyonu Lisanslı 1' er kilogramlık külçeler halindeki toplam 5 kilogram altın ele geçirdi. Olayla ilgili olarak O.H. (43) ve T.M. (46) isimli şahıslar gözaltına alındı. Haklarında düzenlenen evrak ile birlikte adli mercilere mevcutlu olarak sevk edildiler.

KOM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır" denildi.