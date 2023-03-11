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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Değerli eşyalar yediemine emanet

Değerli eşyalar yediemine emanet
"ASRIN FELAKETI" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da, enkazdan çıkarılan çelik kasa ile değerli eşyalar, Eşya Teslim Merkezi'nde muhafaza ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan Eşya Teslim Merkezi'nde değerli eşyalar ile silah, tüfek tutanakla kabul ediliyor. 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen merkezde polisler de nöbet tutuyor.



Depremlerin yaşandığı günden itibaren merkeze getirilen çelik kasa sayısı 300'ü bulurken, diğer özel eşyaların hepsi ise numaralanarak koruma altına alınıyor. 3 bin parçaya ulaşan özel eşyaların içinde çok miktarda altın, para, değerli kâğıt bulunurken, ekipler bunların korunması için tüm işlemleri titizlikle yürütüyor. AA

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Değerli eşyalar yediemine emanet
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