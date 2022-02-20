Değerli konut vergisinde süreyi kaçırmayın





Konutu 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanlar 6.1 milyon lirayı aşan kısım için binde 3 vergi ödeyecek. Konutu, 12 milyon 347 bin liraya kadar olanlar 9 milyon 260 bin lira için 9 bin 261 lira fazlası için binde 6 olarak uygulanacak.