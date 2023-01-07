Değnekçiler böyle yakalandı… Caddeyi otopark gibi kullanmışlar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; araçlarını Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Maliye Caddesi üzerine park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep eden ve alan B.V. ve M.Ç.'yi fiziki olarak takibe aldı. İkilinin vatandaşlardan para aldıkları anlar kameralara yansıdı. Korsan Otoparkçılık (Değnekçilik) yaptıkları saptanan ikili İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı.