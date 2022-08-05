Değnekçilerden pes dedirten uygulama! Metro inşaatını otoparka çevirdiler

Şüphelilere 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



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