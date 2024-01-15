Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy ve Şişli İlçeleri'nde araçlarını sokaklara veya caddelere park etmek isteyen vatandaşlardan usulsüz bir şekilde ücret talep eden ve alan A.T.G. ile B.K. isimli değnekçileri suçüstü yakaladı.



Değnekçilerin Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandıkları o anlar polis kameralarına böyle yansıdı. "Korsan Otoparkçılık" yapan ikili hakkında "Karayolu Üzeri Park Yerindeki Araçlardan Park Yerini Tespite Yetkili İdarece veya Bu İdare Tarafından İşletme İzni Verilmediği Halde Park Ücreti Almak veya Almaya Teşebbüs Etmek" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.