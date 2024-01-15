Haberler Yaşam Haberleri Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü…
Giriş Tarihi: 15.1.2024 11:37 Son Güncelleme: 15.1.2024 11:46

Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü…

İstanbul’da iki korsan otoparkçı (Değnekçi), Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından iki ilçede suçüstü yakalandı. Değnekçilerin Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandıkları o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

Emir SOMER Emir SOMER
Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy ve Şişli İlçeleri'nde araçlarını sokaklara veya caddelere park etmek isteyen vatandaşlardan usulsüz bir şekilde ücret talep eden ve alan A.T.G. ile B.K. isimli değnekçileri suçüstü yakaladı.

Değnekçilerin Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandıkları o anlar polis kameralarına böyle yansıdı. "Korsan Otoparkçılık" yapan ikili hakkında "Karayolu Üzeri Park Yerindeki Araçlardan Park Yerini Tespite Yetkili İdarece veya Bu İdare Tarafından İşletme İzni Verilmediği Halde Park Ücreti Almak veya Almaya Teşebbüs Etmek" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
Beşiktaş'tan ALG Spor'un oyuncusu Patricia Seteco hakkında şok iddia! "Erkeği kadın diye oynattılar"
PKK saldırılarının mesajı ne?
Çift santrfora dönmek hataydı!
İnsan tanımanın 6 temel yolu
Haddini aşan zıddına döner’
ARKADAŞINA GÖNDER
Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA