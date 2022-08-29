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Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:25

Deha filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Deha filmi gerçek mi, IMDB puanı kaç?

Deha filmi IMDB puanı ile iddialı yapımlar arasında yer alıyor. 2017 yapımı dram filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Deha filmi oyuncuları ve konusu ile izleyenlerden tam not alıyor. Orijinal adıyla Gifted vizyona girdiği andan itibaren oldukça popüler yapımlar arasında. Peki, Defa filmi gerçek mi? İşte film hakkında merak edilenler…

Deha filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Deha filmi gerçek mi, IMDB puanı kaç?

Deha filmi konusu ile farklı bir kız çocuğunun aileye getirdiklerine odaklanıyor. Bu akşam TV'de izleyicisi ile buluşacak yapım Gifted IMDB puanı 10 üzerinden 7.6. Yayınlandığı günden bu yana vizyona girdiği ülkelerde ses getiren film sevilen dram yapımları arasında. Deha filmi oyuncuları ile usta isimler bir araya geliyor. Peki, Deha filmi gerçek hikaye mi? İşte detaylar…

DEHA FİLMİ KONUSU

Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla birlikte hemen yetenekli olarak yaftalanması sebebiyle Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek. Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak.

DEHA FİLMİ OYUNCULARI

Chris Evans

Mckenna Grace

Lindsay Duncan

Octavia Spencer

Jenny Slate

John M. Jackson

Glenn Plummer

John Finn

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Deha filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Deha filmi gerçek mi, IMDB puanı kaç?
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