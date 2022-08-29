Deha filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Deha filmi gerçek mi, IMDB puanı kaç?

Deha filmi konusu ile farklı bir kız çocuğunun aileye getirdiklerine odaklanıyor. Bu akşam TV'de izleyicisi ile buluşacak yapım Gifted IMDB puanı 10 üzerinden 7.6. Yayınlandığı günden bu yana vizyona girdiği ülkelerde ses getiren film sevilen dram yapımları arasında. Deha filmi oyuncuları ile usta isimler bir araya geliyor. Peki, Deha filmi gerçek hikaye mi? İşte detaylar…