Dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı: "Onları kurtarabilseydim yeterdi bana"





"YEĞENLERİMİ KENDİ ELLERİMLE ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTTIM"

Yaşadıkları evin ağır hasar aldığını söyleyen Avağ, "Ben mal mülk peşinde değilim. Onları kurtarabilseydim yeterdi bana. Bilemiyoruz. Her şey Rabbimden. Şükür ediyoruz, buna şükür diyoruz. Bu acının tarifi yok. Bize geldiler ama geç geldiler. Ben 6 yaşındaki yeğenim ile 15 yaşındaki yeğenimi kendi ellerimle enkaz altından çıkarttım. Onlar gelseydi, daha önce çıkartılsaydı belki Allah'ın takdiri ile yaşarlardı" diye konuştu.