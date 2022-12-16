Dehşet çiftliğinden ürperten ifadeler

SABAH, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan G.A.'nın (18) ifadesine ulaştı.Geçtiğimiz eylülde G.A. isimli genç kızın ve çete üyelerinin içinde olduğu araç Edremit'te polis tarafından durduruldu. Paniğe kapılan çete üyeleri kaçtı. G.A. ise korkudan ifade vermedi ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İddiaya göre G.A.'nın polise her şeyi anlattığından şüphelenen çete üyeleri, geçen ay genç kızı kaçırdı. G.A.'yı polis muhbiri olmakla suçlayan çete üyeleri gözlerini bağladıkları genç kızı, çiftlik evine götürüp zincirle dövüp, defalarca tecavüz ettiler.Aç ve susuz bırakılan ve yediği dayaklardan baygın düşen G.A.'ya "Bizi hiç unutmayacağın bir ders vereceğiz" diyen örgüt lideri Turanlı iddiaya göre baltayla genç kızın parmaklarını kesti. Pansumanı çiftlikte zorla tutulan diğer 4 genç kız tarafından yapılan G.A. akşam hiçbir şey olmamış gibi örgüt üyelerine ait gazinoda çalışmaya gönderildi. Önceki gün çetenin kullandığı Çıkrıkçı Köyü'ndeki çiftlik evine düzenlenen baskında 4 kızın da kurtarıldığı öğrenildi.Olayla ilgili gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen aralarında çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest kaldı.