Dehşet evinde can pazarı

İstanbul Esenyurt'ta 14 yaşında bir çocuğun evde zorla alıkonulduğu iddiası üzerine operasyon düzenleyen polise, cinsel istismar şüphelisi ateş açtı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) arkadaşının alıkonulduğunu ihbar etti. Belirtilen adrese operasyon düzenlendiği sırada içerideki şüpheli Murat Ö. (22) tarafından silahla açılan ateşte polis memuru N.Y. ağır yaralandı.Olay yerine sevk edilen özel harekât ekipleri, polise ateş açan Murat Ö. ile adreste tuttuğu İ.S.Y.'yi (14) yaralı halde buldu. Murat Ö., İ.S.Y. ve polis memuru hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polisin yaptığı araştırmada; daire içinde alıkonulan İ.S.Y. ile polise ihbara giden Y.K.O. adlı çocukların, Sultangazi'den plakası alınamayan bir otomobil ile Esenyurt'a getirildiği, otomobilin kaza yapmasıyla Y.K.O.'nun kaçmayı başarıp ihbarda bulunduğu öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada; şüpheli Murat Ö.'nün bir adet ruh ve sinir hastalıkları hastane kaydı olduğu tespit edildiği adreste bir adet ruhsatsız tabanca ile bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildiğini bildirdi.