Dehşet kazada yok olan ailenin son selfiesi

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Yanbolu mevkiinde kaza dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Mehmet Güngörmüş (32) yönetimindeki otomobil, Yanbolu mevki Özel Trabzon Bakımevi karşısına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple yolun sağındaki kaldırım üzerine çıkarak çöp kutusuna çarpıp, deniz kenarına uçtu.