Dehşet kazada yok olan ailenin son selfiesi

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Yanbolu mevkiinde kaza dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Mehmet Güngörmüş (32) yönetimindeki otomobil, Yanbolu mevki Özel Trabzon Bakımevi karşısına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple yolun sağındaki kaldırım üzerine çıkarak çöp kutusuna çarpıp, deniz kenarına uçtu.
Kazada sürücü Mehmet Güngörmüş ile oğulları İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) ağır yaralanırken, eşi Emine Güngörmüş (27) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, anne Emine Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Mehmet Güngörmüş ve oğlu İnayet Ömer Güngörmüş ile küçük oğlu 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
AİLENİN SON SELFİESİ KALDI
Hatay'dan Rize'ye tatile gelen ve dönüş yolunda Trabzon'un Arsin ilçesinde geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden 4 kişilik aileden geriye Rize'deki tatillerinde bir şelale önünde cep telefonları ile çekildikleri son selfie kaldı.