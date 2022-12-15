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Giriş Tarihi: 15.12.2022 17:36 Son Güncelleme: 15.12.2022 18:11

Dehşet Minibüsünün plakası iptal edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni, şehirde bir süre önce yaşanan talihsiz olayda dolmuş hattıyla ilgili ruhsatın tamamen iptaline karar verdi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Dehşet Minibüsünün plakası iptal edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni Başkan Ekrem Yüce'nin katılımıyla olağan toplantısını gerçekleştirdi. Şehirde bir süre önce yaşanan menfur hadiseyle ilgili konu encümen gündeminde ele alındı. Şehirdeki bir dolmuş hattında faaliyet gösteren ve bahse konu konuyla tepkilerin odağı olan dolmuş hattının ruhsatı için yaptırım uygulandı.

Encümen toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin son olarak 2017 yılında tüm ayrıntılarıyla güncellediği ilgili yönetmelik okundu. Encümen, yönetmeliğe aykırı hareket edildiği gerekçesiyle plakaya tanımlı çalışma ruhsatının iptaline, plakanın bağlı bulunduğu dolmuş hattı listesinden silinmesine ve ilgili plakayla yolcu taşıma faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verdi.

Encümende açıklanan kararda, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 11.12.2017 tarihinde 11/789 meclis kararınca çıkan Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmiştir. Sakarya'da bir süre önce yaşanan talihsiz olayda belediyemize bağlı faaliyet gösteren ilgili dolmuş hattı plakasının Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Toplu Taşıma Aracı Yönetmeliğinin idari yaptırma ceza tablosunun 47. sıra numaralı (cinsel istismar/hürriyetten yoksun kılmak) 6'ıncı tip ceza karşılığı olan 'çalışma ruhsatının iptali' cezasıyla tecziyesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU!

İstanbul'dan Sakarya'ya gelen ve geçen 29 Kasım akşamı saat 23.50 sırasında Adapazarı-Erenler İlçeleri arısında çalışan 54 M 0258 plakalı Et-Balık Yolcu minibüsüne binen 21 yaşındaki Merve K. bir süre sonra 43 yaşındaki minibüs sürücüsü Serdar Serkan Y. tarafından darp edildikten sonra cinsel tacize uğramıştı. Yaşanan olay sonrasında sürücü tutuklanırken, genç kız ise psikolojik tedavi altına alınmıştı.

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Dehşet Minibüsünün plakası iptal edildi
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