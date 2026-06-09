Dehşet saçan dayı müebbetle yargılanacak

Antalya'da 11 Aralık'ta aynı emlak şirketinde ortak olduğu yeğenlerinden Deniz Şişman'ı öldürüp, Mehmet İbrahim Şişman ile eniştesi Şenol'u silahla yaralayan tutuklu sanık İlhan S. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Olayın ardından yaşamına son vermek isteyen İlhan S., "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 22 Haziran'da hâkim karşısına çıkacak. İfadesinde kendisine haksızlık yapıldığını, yeğenini öldürmek istemediğini bir anlık sinirle öldürdüğünü bu nedenle pişman olduğunu söyleyen İlhan S., "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 22 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.