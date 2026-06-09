Haberler Yaşam Haberleri Dehşet saçan dayı müebbetle yargılanacak
Giriş Tarihi: 9.06.2026

Dehşet saçan dayı müebbetle yargılanacak

MEHMET AL MEHMET AL
Dehşet saçan dayı müebbetle yargılanacak
  • ABONE OL
Antalya'da 11 Aralık'ta aynı emlak şirketinde ortak olduğu yeğenlerinden Deniz Şişman'ı öldürüp, Mehmet İbrahim Şişman ile eniştesi Şenol'u silahla yaralayan tutuklu sanık İlhan S. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Olayın ardından yaşamına son vermek isteyen İlhan S., "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 22 Haziran'da hâkim karşısına çıkacak. İfadesinde kendisine haksızlık yapıldığını, yeğenini öldürmek istemediğini bir anlık sinirle öldürdüğünü bu nedenle pişman olduğunu söyleyen İlhan S., "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 22 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Dehşet saçan dayı müebbetle yargılanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA