Dehşet saçan eski koca tutuklandı... Tartıştığı eski eşine ve sevgilisine kurşun yağdırmıştı...

Tartışma tekrar alevlendi ve kavgaya dönüştü. Taner A., belindeki ruhsatsız silahı çıkardı ve olay yerine Bedir Ç.'nin aracıyla gelen eski eşi Seher A. ile sevgilisi Yaşar Ç.'ye ateş etti. İkiliyi "Konuşmak için" diyerek buluşma noktasına çağıran Yaşar Ç.'nin olay yerine ikiliyi vurmayı planlayarak geldiği iddia edildi.