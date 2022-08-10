Dehşet saçan eski koca tutuklandı... Tartıştığı eski eşine ve sevgilisine kurşun yağdırmıştı...

Olay İstanbul Sarıyer'de yaşanmıştı. Kısa bir süre önce boşandığı eski eşi Seher A.'nın (30), Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladığını öğrenen Taner A. (37), iddialara göre telefonla eski eşini aradı. İkili arasında tartışma çıktı.
Taner A., eski eşi Seher A. ve erkek arkadaşı Yaşar Ç.'yi Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi'ne çağırdı. Aynı mahallede oturan Seher A, sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir Ç., Taner A. ile buluştu.
Tartışma tekrar alevlendi ve kavgaya dönüştü. Taner A., belindeki ruhsatsız silahı çıkardı ve olay yerine Bedir Ç.'nin aracıyla gelen eski eşi Seher A. ile sevgilisi Yaşar Ç.'ye ateş etti. İkiliyi "Konuşmak için" diyerek buluşma noktasına çağıran Yaşar Ç.'nin olay yerine ikiliyi vurmayı planlayarak geldiği iddia edildi.
ARACINI DA GASP EDEREK KAÇMIŞTI
Seher A. ve kaçmaya çalışan Yaşar Ç.'yi bacaklarından vurarak yaralayan ve yaralanan Yaşar Ç.'yi darp eden Taner A, silahın kabzasıyla kafasına vurduğu Bedir Ç.'yi de darp etti. Sarıyer'de dehşet saçan eski eş, Bedir Ç.'nin aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı.
Seher A. ve Yaşar Ç., Seyrantepe İlçesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp edilen ve yaralanan Bedir Ç. de Sarıyer Çayır başı Hamidiye Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gasp ettiği arabayı Sarıyer İlçesi'ndeki Maden Mahallesi'ndeki bir caddenin üzerinde kapılarını açık şekilde terk eden ve kaçan saldırgan Taner A., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.