Dehşet saçan katile iyi hal indirimi! Bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı, iyi hali indirimi aldı!

Bartın'da husumet nedeniyle 56 yaşındaki Ali Osman Kardeş'i öldüren, oğlu B. Kardeş'i bıçaklayarak yaralayan sanık H.N. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanan sanık H.N.'ye karar duruşmasında iyi hal indirimi uygulanarak cezası müebbet hapisten 25 yıla indirildi. Sanık ayrıca kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. SABAH'a konuşan Kardeş ailesinin avukatı Derya Göksu Uysal, "Verilen hiçbir ceza müvekkillerimin acısını dindirmeyecek. Ancak en üst sınırdan verilecek ceza bir nebze olsun acılarını hafifletecek. Sanığa indirim uygulanmaması ve daha ağır şekilde cezalandırılması için dosyayı istinafa taşıyacağız. Adalete güveniyoruz" dedi.

Korkunç olay, 29 Temmuz 2021'de Bartın'da Hendekyanı Caddesi'nde yaşandı. Aralarında husumet bulunan 56 yaşındaki Ali Osman Kardeş, oğlu B. Kardeş ile sokakta karşılaşan H.N. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.N. yanında getirdiği bıçakla baba ve oğula saldırdı. Ali Osman Kardeş ve oğlu B. Kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olan Ali Osman Kardeş 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Osman Kardeş daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Ali Osman Kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. H.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. H.N. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanık H.N.'ye iyi hal indirimi uygulanarak sanığın cezası müebbet hapisten 25 yıla indirildi. Sanık ayrıca kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa toplam 35 yıl hapis cezası verilmiş oldu. SABAH'a konuşan Kardeş ailesinin avukatı Derya Göksu Uysal, "Savcılık, bıçaklama sayısı ve yaralamaların hayati tehlike arz edecek yerlerden yapılması gibi nedenlerle sanığın kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme sanığı, kasten öldürme suçundan 25 yıl, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık toplam 35 yıl hapis cezası aldı. Verilen hiçbir ceza müvekkilimin acısı dindirmeyecek. Ancak sanığın en üst sınırdan ceza alması bir nebze olsun acılarını hafifletebilir. Sanığa indirim uygulanmaması ve daha ağır şekilde cezalandırılması için dosyayı istinafa taşıyacağız. Adalete güveniyoruz" dedi.